Momenti di paura ieri sera sulla statale 554 per un’auto che ha preso fuoco mentre era in marcia. L’incendio è scoppiato intorno alle 21.15 all’altezza dell'intersezione di immissione per la Motorizzazione Civile di Cagliari.

Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo (un veicolo a benzina) si è reso conto che

dal vano motore usciva del fumo. Dopo aver fermato la macchina a bordo strada,

si è allontanato mettendosi in sicurezza e chiamando i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno delimitato l’area, circoscritto e spento l’incendio. Le fiamme in poco tempo hanno infatti avvolto l’intero veicolo. Al termine delle operazioni di spegnimento, la squadra ha messo in sicurezza l’area.

(Unioneonline/v.f.)

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