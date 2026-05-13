Auto in fiamme sulla statale 554: intervengono i vigili del fuocoL’incendio è scoppiato mentre la macchina era in marcia. Il conducente, notando il fumo dal vano motore, ha subito chiamato i soccorsi
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Momenti di paura ieri sera sulla statale 554 per un’auto che ha preso fuoco mentre era in marcia. L’incendio è scoppiato intorno alle 21.15 all’altezza dell'intersezione di immissione per la Motorizzazione Civile di Cagliari.
Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo (un veicolo a benzina) si è reso conto che
dal vano motore usciva del fumo. Dopo aver fermato la macchina a bordo strada,
si è allontanato mettendosi in sicurezza e chiamando i soccorsi.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno delimitato l’area, circoscritto e spento l’incendio. Le fiamme in poco tempo hanno infatti avvolto l’intero veicolo. Al termine delle operazioni di spegnimento, la squadra ha messo in sicurezza l’area.
(Unioneonline/v.f.)