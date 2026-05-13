Sono stati rinviati a domani 14 maggio gli interventi contro il rischio allagamenti che il Comune di Cagliari sta portando avanti nel centro abitato di Pirri.

Le operazioni saranno eseguite tra le 8.30 e le 16.30. Richiederanno la sospensione dell’erogazione idrica nelle vie Italia e vico I, Ampere, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Dolianova e vico I, Roberto Pisano, Confalonieri, Sinnai, Lauro De Bosis e Settimo: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle vie in questione.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento.

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