Su “L'Unione Sarda” un necrologio per Gigi Riva, che oggi avrebbe compiuto 80 anni: «È passato quasi un anno da quando ci hai lasciati (22 gennaio 2024, ndr) ma nel cuore dei sardi rimarrai per sempre. Oggi avresti compiuto 80 anni. Auguri, ovunque tu sia. Grazie per tutto ciò che hai fatto per la Sardegna. Con affetto». E la firma: Bebo.

Rombo di Tuono, numero undici sulla maglia e ancora numero uno per reti segnate in Nazionale. Ma lui non c'è più, scomparso lo scorso gennaio nella sua Cagliari.

Il ricordo però è sempre vivo: i resti del Sant'Elia che, una volta ristrutturato, porterà il suo nome, il murale davanti all'Amsicora e lo stesso Amsicora, lo stadio dello scudetto del 1970, i luoghi delle sue passeggiate, da via Tola a via Paoli, parlano di lui. C'è anche un ristorante della Marina che tiene il suo posto sempre libero: la Stella Marina di Montecristo è diventata quasi una tappa turistica.

Molti giornalisti che seguono il Cagliari in trasferta vanno lì, nel "ristorante di Riva". Ma non solo: qualsiasi cagliaritano può raccontare un aneddoto legato a un incontro con Rombo di Tuono, una stretta di mano, un selfie, uno scambio di battute.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata