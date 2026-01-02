Innanzitutto «cordoglio e sincera vicinanza alle vittime e alle loro famiglie per la tragica vicenda avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera». Ma Silb Confcommercio Sud Sardegna, associazione che riunisce i titolari dei locali di intrattenimento e da ballo, prende la tragedia come spunto per una riflessione: la strage «richiama con forza l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi dell’intrattenimento, un aspetto imprescindibile che non può e non deve essere sottovalutato. L’organizzazione di eventi con grande afflusso di pubblico deve avvenire esclusivamente in spazi idonei, autorizzati e gestiti da professionisti in grado di garantire la piena tutela dell’incolumità delle persone», si legge in una nota.

Anche la Sardegna, sulla scia di quanto espresso a livello nazionale da Silb-Fipe, «intende ribadire con fermezza che episodi simili rappresentano un monito per tutti: situazioni di rischio possono verificarsi ovunque qualora non vengano rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza, capienza e gestione delle emergenze».

«Di fronte a tragedie di questa portata», dichiara il presidente dell’associazione, Andrea Massa, «il nostro primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. È nostro dovere, come operatori del settore, continuare a promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità. I locali di intrattenimento regolarmente autorizzati operano nel rispetto di norme severe e di controlli costanti, a tutela dei clienti e dei lavoratori».

I locali da ballo e di intrattenimento del territorio sono sottoposti a un articolato sistema di regole: capienze rigorosamente definite, vie di fuga obbligatorie e segnalate, materiali ignifughi, impianti certificati e verifiche periodiche da parte delle autorità competenti. A questo si aggiunge la formazione continua del personale, preparato ad affrontare situazioni di emergenza e a collaborare con le istituzioni preposte ai controlli.

La Silb Confcommercio Sud Sardegna «rinnova infine il proprio impegno a contrastare con determinazione l’organizzazione di eventi in luoghi non idonei e a lavorare in sinergia con le istituzioni affinché l’intrattenimento resti un momento di socialità, divertimento e sicurezza per tutti».

