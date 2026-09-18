Nuovo sgombero nella mattinata di oggi all'interno del palazzo delle Scienze in via Porcell. Gli operatori dell'Ateneo hanno scoperto che un gruppo di persone nella notte si era introdotto abusivamente all'interno di un vano di servizio situato al di sotto del giardino dell’edificio universitario. Per accedere ai locali e trascorrere la notte al coperto, gli occupanti hanno sfondato uno dei varchi d'accesso. La presenza di diversi materassi e giacigli di fortuna ha confermato l'uso della stanza come bivacco notturno da persone in stato di difficoltà.

Gli stessi spazi erano già stati liberati e sgomberati solo pochi giorni fa, quando erano stati occupati da un gruppo di stranieri senzatetto. Dall'Ateneo confermano che non sono stati registrati danni materiali: «Cercheremo subito il modo di rendere questi locali del tutto inaccessibili», spiegano da via Università, «per tutelare la sicurezza degli studenti e dei lavoratori».

L'episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione che sta interessando il quartiere di Stampace. Secondo alcune testimonianze raccolte nella zona, infatti, alcuni degli occupanti del palazzo delle Scienze potrebbero essere gli stessi soggetti rimasti coinvolti in una violenta rissa tra stranieri scoppiata sempre questa mattina a poca distanza, in via Azuni all'altezza di via Buragna. In quel caso, all'arrivo della polizia gli autori dello scontro si erano già dileguati nei vicoli circostanti. I recenti episodi di degrado e microcriminalità stanno preoccupando residenti e commercianti del centro storico.

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