«Nascondiamo dei soldi in città, ogni sabato alle 17 pubblichiamo un video con la posizione esatta, chi li trova se li prende». Le regole dell’insolita caccia al tesoro sono chiare. A deciderle è la pagina Instagram “Soldi stuggiati a Cagliari” che dal 30 dicembre – data del primo post – ha già collezionato quasi 8mila follower.

I video pubblicati sono brevi, una manciata di secondi ciascuno. Ma tanto basta per identificare il luogo esatto in cui gli admin hanno lasciato il “premio”. Le cifre non sono esorbitanti, ma si parla di qualche decina d’euro, in contanti. Le banconote vengono piegate e riposte in pacchetti di sigarette e buste di carta. Poi – in tutta fretta – il bottino viene lasciato per strada o “stuggiato” in qualche angolo delle vie più frequentate. Poco dopo, online, compare il filmato con gli indizi utili per la ricerca.

Immancabili i commenti degli utenti che, sulla pagina, si dividono tra chi supporta il progetto e chi crede che si tratti di un falso, un modo per guadagnare like e seguaci in modo facile e veloce. Ma chi gestisce il profilo non si nasconde e replica: «Non capisco la cattiveria. Ci sono ragazzi che postano quello che hanno trovato. Non va bene mai niente, neanche se regali soldi». Tra le critiche però anche tanti commenti positivi, di chi è rimasto sorpreso dall’insolita iniziativa: «Magari li troverà qualcuno che ne ha bisogno», si legge sotto uno dei post. Fake o no, l’intento è messo in chiaro da subito: «Si tratta di un gioco ed è fondamentale che non vada oltre! Se però quei soldi faranno comodo a qualcuno...meglio ancora».

(Unioneonline/v.f.)

