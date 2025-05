Sedici migranti sono sbarcati nella notte a Cagliari. Erano a bordo di un piccolo motoscafo alla deriva al largo della costa sud dell’Isola e sono stati soccorsi dalla nave da crociera Msc Orchestra.

La nave, diretta nel capoluogo sardo, ha avvistato il barchino nei pressi di Sant’Antioco. Come prevedono le procedure, dopo alcuni controlli per verificare che non rappresentassero una minaccia, i migranti sono saliti a bordo del gigante del mare, lungo quasi 300 metri, e sbarcati a Cagliari.

Tra i sedici, algerini, anche tre minori e una donna, come conferma la Questura di Cagliari. Tutti in buona salute, dopo l’identificazione sono stati condotti come da prassi nel centro d’accoglienza di Monastir.

