Caos traffico
22 dicembre 2025 alle 08:54aggiornato il 22 dicembre 2025 alle 09:50
Cagliari, incidente e lavori mandano l'Asse Mediano in tilt: l’ira degli automobilistiChiusura di una corsia e coda chilometrica per il rifacimento dell’asfalto a Genneruxi

Traffico in tilt e automobilisti inferociti sull’Asse Mediano a Cagliari.
A creare l’ennesimo caos traffico un incidente fra uno scooter e un’auto, poco prima della rotonda del Brotzu in direzione Cagliari, ma soprattutto il rifacimento dell’asfalto a Genneruxi che ha portato alla chiusura di una corsia.
Code chilometriche di auto si sono formate in direzione Poetto.
Sul posto la polizia stradale.
