Traffico in tilt e automobilisti inferociti sull’Asse Mediano a Cagliari.

A creare l’ennesimo caos traffico un incidente fra uno scooter e un’auto, poco prima della rotonda del Brotzu in direzione Cagliari, ma soprattutto il rifacimento dell’asfalto a Genneruxi che ha portato alla chiusura di una corsia.

Code chilometriche di auto si sono formate in direzione Poetto.

Sul posto la polizia stradale.

(Unioneonline)

