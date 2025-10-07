Aveva fatto perdere le sue tracce a Cagliari, andando via dall’ospedale, ed è stato rintracciato molte ore dopo a Macomer, a più di cento chilometri di distanza.

Una disavventura a lieto fine, quella vissuta da un uomo che nella notte del 5 ottobre si era allontanato dall’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era ricoverato in seguito a una caduta accidentale. Approfittando di un momento di distrazione dei familiari e del personale sanitario, si è allontanato senza avvisare nessuno, facendo perdere completamente le proprie tracce.

La scomparsa è stata subito denunciata ai carabinieri dai familiari, che hanno dato l’allarme. Le ricerche sono partite immediatamente, con la segnalazione diramata a tutte le forze dell’ordine del territorio. Dopo ore di angoscia, è arrivato il lieto fine: l’uomo è stato ritrovato a Macomer, oltre cento chilometri più a nord, dagli agenti del Commissariato, allertati dalla Sala Operativa della Questura di Nuoro. Era in evidente stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria, dove gli agenti lo hanno notato e immediatamente assistito.

Dopo averlo tranquillizzato, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del 118 per sottoporlo ai necessari controlli sanitari. L’uomo è stato poi riaffidato ai familiari e riportato in sicurezza. Ora si sta cercando di capire come l'uomo sia riuscito da solo a percorrere così tanta strada da solo.

© Riproduzione riservata