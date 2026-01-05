A bordo di uno scooter ha investito un uomo che attraversa la strada in pieno centro a Cagliari e non si è fermato.

L'incidente è avvenuto in serata nel Largo Carlo Felice: il pedone ferito è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale, al Santissima Trinità, per un trauma cranico e facciale. Le sue condizioni non sarebbero comunque particolarmente gravi.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno subito avviato le ricerche dello scooter che si è allontanato dal luogo dell'investimento.

© Riproduzione riservata