È stata del 70 per cento l’adesione allo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale a Cagliari. I primi dati, forniti dal sindacato Orsa, riguardano il Ctm, l'azienda di trasporto della città. I rappresentanti dei dipendenti confermano «un'alta adesione» anche all'Arst, l'azienda regionale che collega le varie località dell'isola con i bus. Anche nelle aziende Atp di Sassari, Atp di Nuoro e Aspo di Olbia - conferma il sindacato Orsa - si è registrata un'alta adesione alla protesta.

«Qualche dato in più», spiega il sindacato, «si avrà domani dopo la conclusione dello sciopero che terminerà con la fine del servizio di oggi in ogni azienda».

Lo sciopero è stato proclamato per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri in quanto, si legge in una nota, «le associazioni datoriali e il governo continuano a ignorare le richieste avanzate dalla Segreteria nazionale di Orsa Trasporti Autoferro Tpl attraverso un'apposita piattaforma contrattuale».

Le principali richieste: incremento dei salari dei lavoratori (non inferiore al 20%) ai fini del recupero economico di quanto perso a causa dall'aumento del costo della vita, riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, risoluzione della problematica relativa alla sicurezza del personale viaggiante e "front-line".

