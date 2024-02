È di tre feriti, uno in codice rosso e due gialli, il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 13 sulla Statale 195, all’altezza del chilometro 8, bel tratto a due corsie.

Due auto si sono scontrate frontalmente. Tutti i feriti sono rimasti bloccati all’interno dei veicoli: le lamiere sono state piegate a causa della violenza dell’impatto. Per liberarli è stato necessario l’intervento della squadra 4A dei vigili del fuoco, arrivata dal distaccamento del porto.

Uno dei coinvolti, il più grave, è stato preso in carico dall’elisoccorso, per il trasferimento urgente in ospedale. Le condizioni sono gravi ma, dopo un primo esame, non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale. La Statale è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni.

(Unioneonline/E.Fr.)

