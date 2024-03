Al Santissima Trinità di Cagliari è caos parcheggi. Non perché gli stalli non ci siano, ma perché i pochi a disposizione sono stati ulteriormente ridotti e riservati agli «eletti». Lo scrive in una nota il sindacato Fials, denunciando il disagio al quale verranno sottoposti non solo i dipendenti – tra oss, infermieri e altro personale – ma anche i pazienti, spesso costretti a lasciare la loro macchina lontano dall’ospedale nei pressi del mercato di via Quirra.

La novità non è passata inosservata. A delimitare lo spazio – non più per tutti – sono arrivate delle strisce blu. Tra i malumori anche la mancata sistemazione dello sterrato fronte Cus Cagliari, lato scuola Italo Stagno, «area che – scrive Fials – e doveva rapidamente essere sistemata e messa in sicurezza, e che invece, dopo tre lunghi anni, giace ancora nelle sue storiche condizioni, ovvero impraticabili specie dopo la pioggia».

Poi l’appello alla direzione dell’Asl 8, con la richiesta «del bus navetta per il trasporto dei dipendenti dal parcheggio della ASL di via Romagna fin dentro le mura dell’ospedale», conclude il sindacato.

