Cagliari ha ringraziato per la 368esima volta Sant'Efisio: ieri la prima parte della festa (qui LA DIRETTA) a rendere omaggio al martire duemilacinquecento devoti a piedi con gli abiti della tradizione, 87 associazioni culturali e folkloriche, 200 "cavalieri campidanesi", la scorta di Efis Gloriosu, presenti con 36 associazioni, 56 miliziani a cavallo, e ancora 5 gruppi di suonatori di launeddas e sulitus, per complessivi circa 80 strumentisti, e poi le 18 tracas, i grandi carri trainati da un giogo di buoi che evocano il viaggio dei devoti del Campidano e del Sulcis verso il luogo del martirio.

Dopo la notte nella chiesa parrocchiale di Santa Vittoria a Sarroch, oggi Videolina segue con le sue telecamere il Santo a Villa San Pietro: in processione viene portato a casa Fadda dove il giogo dei buoi verrà ristorato e gli abiti del Santo verranno stirati, mentre nella Parrocchia verrà celebrata la Santa Messa. La diretta inizierà alle 11.30 e verrà seguito l’arrivo del Santo a Pula. Commento in studio di Ambra Pintore con Giorgio Pellegrini, storico dell’arte, in collegamento Mariangela Lampis.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata