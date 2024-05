«Qui mi sento un po’ a casa». Poi, indicando i quadri affissi alle pareti di Palazzo Bacaredda che ritraggono i suoi avi, ribadisce: «Beh, un po’ a casa lo sono, qua».

Emanuele Filiberto è in Comune, a Cagliari, per assistere alla festa di Sant’Efisio. L’amministrazione ha riservato un posto d’onore al rappresentante di Casa Savoia. La sua dinastia di (ex) regnanti «è sempre stata legata a queste ricorrenze sarde e di questa festa avevo sentito parlare già da piccolo», racconta.

«Fu mio nonno il primo a parlarmene», aggiunge Emanuele Filiberto, «l’anno scorso a luglio avevo promesso che sarei tornato per questa occasione. Ed eccomi qua».

(Video di Veronica Fadda)

