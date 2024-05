Cagliari ringrazia per la 368esima volta Sant'Efisio: via al clou della grande festa in onore del martire guerriero con la processione che uscirà dalla sua chiesetta di Stampace, con destinazione Nora.

A rendere omaggio al santo duemilacinquecento devoti a piedi con gli abiti della tradizione, 87 associazioni culturali e folkloriche, 200 "cavalieri campidanesi", la scorta di Efis Gloriosu, presenti con 36 associazioni, 56 miliziani a cavallo, e ancora 5 gruppi di suonatori di launeddas e sulitus, per complessivi circa 80 strumentisti, e poi le 18 tracas, i grandi carri trainati da un giogo di buoi che evocano il viaggio dei devoti del Campidano e del Sulcis verso il luogo del martirio.

IL PROGRAMMA – Dopo le Sante Messe, alle 10 la partenza delle tracas, espressione dei sentimenti di affetto e gratitudine nei confronti del “protettore poderoso”. A seguire, nell’emozionante sequenza della processione, i fedeli a piedi con gli abiti della tradizione: 2.500 persone in arrivo da tutta la Sardegna.

Alle 11 la messa dell’Alter Nos, Giovanni Ena, che dopo aver ricevuto a Palazzo Bacaredda l’investitura ufficiale raggiunge la chiesetta di Stampace, cuore del culto efisiano (nella cripta sono previste messe ogni ora a partire dalle 7 e sino alle 10).

Alle 12 il Santo nel cocchio di gala, trainato dai buoi, lascia la sua “casa” per ricevere il caloroso saluto dei fedeli. Lo accompagnano la Guardiania, il rappresentante della municipalità, consorelle e confratelli dell’arciconfraternita del Gonfalone. Il corteo, animato anche dai miliziani e dai devoti a cavallo, attraversa via Azuni, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Via Sassari, Piazza del Carmine, Via Crispi, Via G.M. Angioy, Via Mameli, Largo Carlo Felice, Via Roma (lato Comune), Via Sassari (parte bassa) Viale La Playa, Villaggio Pescatori, Giorgino, Chiesa di Sant'Efisio a Giorgino (ore 15). Da Giorgino a La Maddalena spiaggia il Simulacro verrà trasportato dal Carro del Comando Militare Autonomo della Sardegna

Alle 16.30 dalla Maddalena spiaggia, processione lungo la Strada Provinciale sino al raccordo con Frutti d’Oro, Su Loi con Santa Messa, Villa d’Orri con Benedizione Eucaristica nella cappella privata dei Marchesi di Villahermosa.

Alle 19 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Efisio in Cagliari.

Alle 23 arrivo a Sarroch dove il simulacro trascorrerà la notte nella Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria.

La colonna sonora, insieme alle launeddas e i sulitus, sará basata sui canti dei rosari e i gòcius in onore di Sant'Efisio, eseguiti principalmente in lingua sarda.

