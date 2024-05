In occasione della processione di rientro del simulacro di Sant'Efisio, per la giornata di sabato 4 maggio 2024 sono previste limitazioni alla circolazione veicolare lungo l'itinerario della manifestazione.

Di seguito le prescrizioni da rispettare.

Nel Ponte della Scafa e nelle vie La Palma, traversa I La Plama, Sassari e piazza Matteotti, via Roma (lato portici), largo Carlo Felice, via Crispi, via Sassari, Corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne, vie Azuni, Sant'Efisio, Portoscalas, Sant'Ignazio Da Laconi, Mameli (tratto via Caprera – largo Carlo Felice), Riva Di Ponente, Molo Sant'Agostino, Lungomare New York 11 Settembre 2001, Roma (corsia riservata bus-taxi, in entrambe le direzioni):

istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati nel percorso prestabilito per il rientro del simulacro di Sant'Efisio dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del giorno 4 maggio 2024, a esclusione degli autorizzati;

istituzione del divieto di transito veicolare, nel percorso prestabilito per il rientro del simulacro di Sant'Efisio dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 4 maggio 2024, a esclusione degli autorizzati;

istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati delle due vie più lunghe (lato Poste Italiane e lato Palazzo Pizzorno Binaghi) adiacenti la piazza Madonna Del Carmine, dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 4 maggio 2024, a esclusione degli autorizzati;

istituzione del divieto di transito veicolare, nelle due vie più lunghe (lato Poste Italiane e lato Palazzo Pizzorno Binaghi) adiacenti la piazza Madonna del Carmine, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 4 maggio 2024, a esclusione degli autorizzati;

istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, su ambo i lati nella via Malta (tratto vico Malta - via Sassari) dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 4 maggio 2024, a esclusione degli autorizzati;

istituzione del divieto di transito veicolare, nella via Malta (tratto vico Malta - via Sassari) dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 4 maggio 2024, a esclusione degli autorizzati.

Inoltre istituzione, nella via Cesare Battisti, su tutto il lato destro e sul lato sinistro per una lunghezza di 20 metri, direzione viale Trento - viale Trieste, del divieto di sosta, con rimozione forzata, eccetto bus del servizio pubblico, dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del 4 maggio 2024.

