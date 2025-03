Salta la centralina di alimentazione dell’energia elettrica e il mercato di Pirri resta al buio.

Non è stato un buongiorno per operatori e clienti della storica struttura civica di Is Bingias: mentre tutto intorno non si sono registrati disservizi, un complesso guasto ha messo fuori uso il sistema elettrico che permette le attività tra i box.

Dopo lunga attesa di un intervento di riparazione, che si è rivelata vana, poco prima delle 9 alcuni concessionari hanno iniziato a ritirare la merce dai banconi.

Ancora non è chiaro se una soluzione potrà essere trovata in mattinata. Intanto, dopo la chiusura di San Benedetto, una buona parte di affari è andata persa in uno dei mercati superstiti (l’altro è in via Quirra) di Cagliari

