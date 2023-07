Festa oggi all’aeroporto di Cagliari per i 25 anni di attività in Italia di Ryanair, un traguardo che la compagnia celebra rendendo grazie anche ai 22 milioni di passeggeri transitati dal “Mario Mameli”, principale punto di accesso della Sardegna.

Con l’occasione, un premio speciale è stato assegnato a Michela Durzu, Eladio Coello Garcia, Thiago Coello Durzu e Guido Cadoni, che oggi si sono imbarcati sul volo per Madrid: sono loro i passeggeri Ryanair che fanno raggiungere alla compagnia quota 22 milioni di viaggiatori trasportati da e per Elmas. E per loro in omaggio un voucher per una delle destinazioni raggiungibili dallo scalo sardo.

Se il primo volo operato da Ryanair in Italia risale al 1998, il primo volo in assoluto della compagnia aerea da Cagliari risale al gennaio 2007, con destinazione Pisa.

Da allora, Ryanair è cresciuta notevolmente a Cagliari aggiungendo rotte nazionali e internazionali e trasportando oltre 2,7 milioni di passeggeri all'anno.

Quest'estate, Ryanair offrirà il suo più grande operativo di sempre su Cagliari con 39 rotte, incluse 2 nuove per Göteborg e Genova. Questo operativo record vedrà Ryanair crescere del 70% rispetto al periodo pre-Covid.

«Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività in Italia e i 22 milioni di passeggeri transitati dall'aeroporto di Cagliari – le parole del country manager Mauro Bolla –. Ryanair è cresciuta fino a trasportare 22 milioni di passeggeri da/per Cagliari e ha investito nel collegare la Sardegna con l'Italia continentale con città come Bari, Catania, Palermo, Roma e Milano, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Parigi, Varsavia e molte altre destinazioni popolari».

Per celebrare i 25 anni e i 22 milioni di passeggeri dell'aeroporto di Cagliari, la compagnia offre anche «una promozione a partire da soli 25 euro a tratta per viaggiare fino a ottobre ’23, disponibile su ryanair.com».

«La collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Cagliari si rinnova e continua ad arricchirsi di contenuti, segno che il rapporto costruito negli anni si basa su fondazioni solide, reciproca fiducia e soddisfazioni» aggiunge Marino Piga, amministratore delegato Sogaer. «La Summer ’23, che vede a Cagliari il network Ryanair più ampio di sempre, e il traguardo dei 22 milioni di passeggeri che festeggiamo oggi ci fanno guardare con grande ottimismo al futuro», la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata