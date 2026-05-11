Ennesima mattinata da incubo per la viabilità a Cagliari. Stavolta, come succede ormai senza sosta da martedì scorso, i disagi sono per chi deve entrare in città da via Riva di Ponente: la strada è ristretta per via di un cantiere di e-distribuzione che ha occupato parte della carreggiata.

Il risultato è un effetto imbuto, con lunghe code e senza percorsi alternativi per chi si ritrova imbottigliato.

Le file sono cominciate verso le 8 di stamattina. I lavori continueranno fino al prossimo 20 maggio.

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