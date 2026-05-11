La «programmazione operistica outdoor del Teatro Lirico di Cagliari, spettacoli classici e contemporanei dell’Orchestra da Camera della Sardegna», ma anche «concerti blues» e «spettacoli e manifestazioni ancora in via di definizione».

Sono gli eventi che potrebbero andare in scena nello spazio da allestire nel parco Nervi, sul mare di Su Siccu a Cagliari, se dovesse andare a buon fine l’iter per la concessione avviato da Vox Day, che ha chiesto le autorizzazioni all’Autorità portuale.

L’idea degli organizzatori è allestire palco e tribune per mettere in piedi quatto mesi di musica in una delle zone diventate più alla moda della città.

Il documento dell’authority che riporta la procedura parla di possibilità di rilasciare concessioni nel Parco Nervi solo per «manifestazioni nautiche o eventi sportivi, culturali di pregio e solidali per fini di beneficenza per i quali manifestino espresso interesse anche altre amministrazioni ed enti locali».

Vox Day andrebbe a occupare «un’area di 2.315 metri quadri, di cui 1.877 relativi ad aree scoperte libere (...) mediante installazione di strutture amovibili a carattere stagionale».

Se non ci saranno opposizioni Cagliari potrebbe avere un’area concerti sul mare.

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