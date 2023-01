Per il rigassificatore di Giorgino, a Cagliari, «bisogna trovare una posizione diversa».

A dirlo è Francesca Ghirra, deputata dell’Alleanza Verdi Sinistra che chiede di “ascoltare cittadine e cittadini”.

Ora, dopo il “sì” del ministero dell’Ambiente, manca solo l’ok della Regione al progetto che prevede di realizzare un impianto di stoccaggio e rigassificazione con una struttura in banchina per la connessione e lo scarico del GNL dalle navi metaniere, un complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido nell’impianto, un sistema di stoccaggio, pompaggio e rigassificazione di parte del GNL stoccato, oltre a una stazione per il filtraggio, la misurazione e l’odorizzazione del gas naturale, propedeutica e necessaria per l’immissione del gas nelle reti di trasporto.

«Chiediamo a Governo e Regione di ascoltare cittadine e cittadini e trovare una posizione diversa per il rigassificatore di Giorgino – dichiara Ghirra - Gli abitanti del villaggio pescatori sono preoccupati per la realizzazione del rigassificatore a ridosso delle abitazioni e dello svincolo della SS195 e noi con loro. Cittadine e cittadini si battono da anni per chiedere che venga individuata una diversa localizzazione del Terminal GNL. Vista l'estensione delle aree del Porto Canale e del Cacip, non sarebbe difficile trovare zone più adeguate, più lontane dalle abitazioni e dallo svincolo della strada statale litoranea 195».

Preoccupazione viene espressa inoltre non solo per la salute e la sicurezza ma anche «per l'operatività del Porto Canale, già profondamente in crisi. Non vorremmo che il nuovo impianto possa rappresentare un ulteriore ostacolo allo sviluppo economico-produttivo, naturalistico e turistico del compendio di Santa Gilla. A dicembre ho presentato un'interrogazione ai ministri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e della Cultura sul tema – aggiunge la deputata - lunedì ne depositerò una nuova per avere notizie sull'accordo Italia-Algeria sul Galsi e sull'opportunità di realizzare comunque il rigassificatore di Giorgino».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata