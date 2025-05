Stretta del Comune di Cagliari contro l’abbandono dei rifiuti e gli errori nel conferimento della differenziata. Nel primo trimestre del 2025, grazie all’intensificazione della vigilanza della sezione di Igiene urbana della Polizia Locale, istituita lo scorso dicembre, è stata concentrata l’attenzione su 84 attività produttive, che espongono grandi quantità di "secco indifferenziato", accuratamente selezionate in base ai dati storici di produzione dei rifiuti: sono emersi 17 casi di irregolarità, principalmente legate a una corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto degli orari di esposizione dei contenitori.

Non solo: nello stesso periodo sono stati elevati 254 verbali di infrazione, di cui 65 a carico di persone residenti e 189 rivolti ad ulteriori attività commerciali e produttive, per conferimenti errati o esposizione fuori orario dei rifiuti, in violazione del regolamento comunale.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla videosorveglianza, che ha permesso di individuare e sanzionare 33 responsabili dell’abbandono di rifiuti su suolo pubblico, in violazione del Codice della Strada.

La sezione di Igiene urbana, composta da un funzionario e nove istruttori di Polizia Locale, opera in stretta sinergia con il Servizio Igiene del suolo, definendo ogni trimestre le linee guida operative e pubblicando i risultati delle attività di controllo in modo trasparente e continuativo.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata