Salgono a sette le persone identificate in seguito alla rapina avvenuta nella notte del 24 giugno nel quartiere della Marina a Cagliari.

La polizia in queste ore ha messo in stato di fermo un 18enne, di nazionalità tunisina e richiedente asilo, ritenuto uno dei presunti responsabili – in concorso – dell’aggressione ai danni di una coppia di 30enni. Il giovane avrebbe accoltellato una delle vittime che erano state accerchiate da un gruppo di stranieri che si erano poi impossessati di un borsello contenente 140 euro e di un cellulare.

Il 18enne fermato si era reso irreperibile dopo la rapina e gli uomini della quarta sezione della Squadra Mobile lo hanno localizzato ieri in uno stabilimento balneare nel territorio di Maracalagonis dove stava trascorrendo una giornata al mare insieme alla fidanzata. È stato portato al carcere di Uta.

Di fondamentale importanza per arrivare a individuarlo si sono rivelate le immagini registrate dalle telecamere presenti alla Marina, che hanno permesso di identificare tutti i componenti della “banda”.

