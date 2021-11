In macchina i poliziotti della Squadra mobile di Cagliari gli hanno trovato due chili di cocaina. Immediato l’arresto per un 31enne originario di Roma.

Ieri mattina una pattuglia lo ha fermato a un posto di controllo lungo la 131, all’altezza dell’ex inceneritore. Una segnalazione circostanziata aveva rivelato come imminente l’arrivo in città di un’auto che, a folle velocità, procedeva in direzione Cagliari, col sospetto che avesse provocato un incidente nella zona di Serrenti.

Gli agenti hanno proceduto alle verifiche e appurato l'insussistenza delle motivazioni fornite dall’uomo sulla sua presenza in Sardegna. Perquisita la Bmw serie 1, all’interno del trolley e in mezzo ai libri sono stati recuperati due involucri con due panetti di cocaina di ottima qualità, del peso di circa un chilo ciascuno. Il 31enne è stato quindi accompagnato al carcere di Uta.

(Unioneonline/s.s.)

