Torna “Primavera in Marmilla”, bella vetrina del territorio, alla sua terza edizione. L’eredità del successo della rassegna ha spinto i promotori - il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia - ad arricchire le proposte, incentrate su cultura, natura ed enogastronomia.

Come si legge in un comunicato stampa, «l'edizione 2025 si preannuncia particolarmente coinvolgente grazie all’adesione di numerosi Comuni e alla definizione di un programma strutturato e condiviso, pensato per valorizzare le risorse archeologiche, ambientali e culturali della Marmilla, trasformando ogni evento in un'esperienza autentica e coinvolgente».

In cartellone nove appuntamenti nei diversi Comuni, con la proposta di un’esperienza di visita del territorio, l’offerta di prodotti enogastronomici tradizionali e l’accompagnamento musicale con i ritmi e suoni della tradizione sarda.

“Primavera in Marmilla” prenderà il via ufficialmente domani a Turri con “Turri Produce”. Il 21 aprile a Setzu si terrà “Marmilla in Festa” e la XVI edizione della “Sagra de sa fregua e pani indorau”, mentre il 27 aprile a Pauli Arbarei sarà la volta della “Sagra delle Fave”. Il 4 maggio Tuili ospiterà la “Sagra de Su Pani Arrùbiu”, mentre l’11 maggio Villamar sarà il palcoscenico di “Monumentos e Saboris”, con il percorso enogastronomico “Le rotte del grano”.

Il 18 maggio Villanovafranca ospiterà la 24ª edizione della “Sagra della Mandorla”, mentre il 25 maggio Collinas accoglierà la “Festa dell’Ospitalità Contadina”. Il primo giugno Genuri sarà la sede della 23ª edizione della sagra “Pani, Casu e Binu a Rasu”. La conclusione della manifestazione è prevista per il 22 giugno a Villanovaforru con il suggestivo evento del “Solstizio Archeologico”, che chiuderà simbolicamente il ciclo di eventi.

«Primavera in Marmilla», evidenzia Francesco Sanna, presidente del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, «rappresenta per il territorio un'occasione per unire le forze e offrire al visitatore e turista un'offerta variegata fatta non di singoli luoghi più o meno noti, ma animata e vivace da quello spirito di Comunità genuino e intimo che il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia ha l'orgoglio di promuovere come componente non scindibile dell'offerta di esperienze alla scoperta delle nostre valenze ambientali, archeologiche, gastronomiche e culturale. C'è un posto in Sardegna», aggiunge Sanna, «dove la Meraviglia è pronta a prendervi per mano e condurvi alla scoperta della bellezza sospesa nel tempo tra colori profumati: la Primavera è in Marmilla, vi aspettiamo!».

In ogni data del calendario di Primavera in Marmilla sarà presente il Villaggio Marmilla, allestito in una posizione centrale rispetto a ogni singola rassegna. Il Villaggio Marmilla ospiterà gli stakeholder e gli operatori culturali del territorio, offrendo loro uno spazio dedicato per presentare le proprie attività e promuovere le eccellenze locali. Sarà inoltre riservata un’area specifica per il GAL Marmilla e un banco adesioni al progetto Discover Marmilla, destinato agli operatori economici che offrono servizi turistici nel territorio, per favorire la promozione integrata dell’offerta turistica locale.

Anche quest’anno sono previsti eventi fuori cartellone al Museo del Territorio a Sa Corona Arrùbia e nell’adiacente Parco Botanico per promuovere la biodiversità della flora e della fauna, un’area che riserva ancora tante meraviglie ai visitatori. L’edizione 2025 di Primavera in Marmilla promette dunque di essere un appuntamento imperdibile, capace di offrire ai visitatori un’esperienza autentica tra le bellezze naturali, archeologiche e culturali della Marmilla, per confermare il territorio come una delle mete più interessanti per il turismo esperienziale in Sardegna. È possibile seguire i canali Facebook e Instagram di Primavera in Marmilla.

