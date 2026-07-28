Due uomini di 29 e 35 anni sono stati arrestati per una violenta rapina avvenuta circa due mesi fa nel centro di Cagliari, in piazza Martiri.

L’episodio risale allo scorso 22 maggio: la giovane vittima fu bloccata, sottoposta a un’arbitraria perquisizione personale, poi minacciata con una pistola e colpita con un pugno in faccia. I malviventi strapparono al malcapitato due catenine d’oro che aveva al collo e si diedero alla fuga.

Le indagini della Squadra Mobile, avvalendosi delle immagini della videosorveglianza che hanno documentato parte dell’aggressione e la fuga dei rapinatori, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e sono riusciti a risalire ai responsabili. Anche con l’aiuto della vittima, che ha riconosciuto i due autori della rapina.

Entrambi noti alle forze dell’ordine e con precedenti di polizia, sono stati arrestati ieri su ordinanza del gip del Tribunale di Cagliari, che ha disposto per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari. I due sono stati rintracciati ieri sera nel centro cittadino.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata