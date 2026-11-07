Il potenziamento dei posti letto dell’Osservazione breve intensiva del Brotzu, con il passaggio da 6 a 14? «Un bluff, solo propaganda». Prosegue, a distanza, lo scontro fra il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga, e il direttore generale del Brotzu, Maurizio Marcias. Il meloniano sostiene che «smantellare, o smembrare» il reparto inaugurato solo qualche mese fa, con appunto sei posti letto (dovrebbero essere 12) «è una scelta irresponsabile. Siamo di fronte all'ennesima illusione firmata dalla presidente Todde, dove la propaganda sostituisce la programmazione e si complica la vita a pazienti e operatori sanitari».

Il manager ha replicato: «Non è previsto alcuno smantellamento dell’Obi, né tantomeno un suo ridimensionamento. Al contrario, il progetto organizzativo prevede un incremento significativo della dotazione di posti letto, che passeranno dagli attuali 6 a 14. A cui si aggiungeranno i futuri 6 posti letto della Terapia Intensiva Pediatrica. Un dato oggettivo che smentisce in maniera inequivocabile la rappresentazione distorta di una presunta soppressione o riduzione del servizio».

Ma Piga rilancia: «Una replica che getta solo benzina sul fuoco. Basta con i bluff. Marcias pensi alla sicurezza dei pazienti e non alle esigenze d'immagine della Giunta. Ormai anche la Direzione Generale appare contagiata dalla pericolosa annuncite della presidente Todde».

Annunciare 14 posti anziché 6, per Piga, «è un'illusione. Gli 8 posti aggiuntivi sbandierati dal Dg sono solo uno stratagemma politico: verranno ubicati nella vecchia Endoscopia, distanti dagli altri 6. È una follia creare un unico reparto diviso in due blocchi separati. Con l'attuale carenza di organico, dove pensano di trovare altri 4 medici, 14 infermieri e 12 Oss? Quei letti rimarranno inevitabilmente chiusi, esistendo solo sulla carta», continua Piga, «nessuno mette in discussione il valore della Terapia Intensiva Pediatrica, le cui finalità condividiamo. Contestiamo la modalità scellerata e improvvisata: per la Pediatria esistono già spazi pronti e idonei per 4 posti letto, una capienza proporzionata alle reali esigenze regionali. Si è preferito invece creare disordine. Nel 2025 il Pronto soccorso del Brotzu ha registrato 67.665 accessi (di cui 47.245 adulti e 20.420 pediatrici): numeri che dimostrano come snaturare l’Obi sia un attacco diretto alla sicurezza dei pazienti. Presenteremo un'interrogazione urgente e un formale accesso agli atti».

(Unioneonline/E.Fr.)

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