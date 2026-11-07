Giovani e malamovida, coltelli, droga, furti, ma anche sicurezza stradale e alimentare, con i controlli negli esercizi commerciali.

Operazione ad alto impatto dei carabinieri del Comando Provinciale in alcune zone di Cagliari, con particolare attenzione ai giovani: 51 le persone controllate, tra cui 21 minorenni.

Sei le persone deferite in stato di libertà. Un giovane si era allontanato dalla comunità a cui era affidato da una misura cautelare, un cittadino straniero è stato sorpreso a Cagliari nonostante fosse sottoposto al divieto di dimora nel territorio comunale. Un altro ragazzo, di 19 anni, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri, subito sequestrato.

E ancora, un giovane in possesso di una borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio, al suo interno capi d’abbigliamento di marca – verosimilmente rubati – una tronchese e una boccetta di metadone. Un automobilista con un tasso alcolemico di 1,36 grammi al litro (quasi il triplo del limite consentito) e in possesso di quasi un grammo di cocaina, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato al Prefetto. Un altro uomo aveva invece manomesso e rimosso il microchip della propria carta d’identità elettronica.

Sanzionati, infine, un market e un cocktail bar per mancato rispetto delle procedure HACCP.

(Unioneonline)

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