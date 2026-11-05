Un blitz rapido ed efficace ha portato all'arresto di un 47enne nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Cagliari. L'uomo è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile con l'accusa di furto aggravato ai danni dello storico store "La Rinascente" di via Roma.

L'allarme è scattato intorno alle 18 quando il personale addetto alla vigilanza ha notato i movimenti sospetti del 47enne. Dopo essersi impossessato di diversi capi d'abbigliamento per un valore di circa 700 euro, l'uomo ha cercato di allontanarsi velocemente dal negozio. Segnalata la fuga al 112, i militari sono giunti tempestivamente sul posto intercettando e bloccando il sospettato nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

La successiva perquisizione personale ha rivelato il modus operandi dell'uomo: in suo possesso sono stati trovati diversi arnesi da scasso, utilizzati pochi minuti prima per recidere e rimuovere con destrezza le placche antitaccheggio dalla merce. L'intera refurtiva è stata recuperata al 100% dai carabinieri e restituita direttamente ai responsabili del punto vendita.

(Unioneonline/En.Ne.)

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