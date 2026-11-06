Non si fermano all’alt dei Carabinieri e scappano a tutta velocità per le strade della città, dando vita a un inseguimento nella notte. Due giovani, un 28enne di Cagliari e un 21enne di Monserrato, sono stati arrestati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con le accuse di fuga pericolosa all’alt e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30 in via Sidney Sonnino, dove i Carabinieri erano impegnati in un posto di controllo. Alla vista della pattuglia, il conducente di un crossover, anziché fermarsi, ha improvvisamente accelerato tentando di seminare i militari.

Ne è nato un inseguimento durato alcuni minuti, concluso quando i Carabinieri sono riusciti a sbarrare la strada al veicolo e a bloccarlo in sicurezza. Il 28enne alla guida è stato subito fermato, mentre il passeggero, un 21enne, ha cercato di sottrarsi agli accertamenti reagendo con violenza e spintonando i militari. È stato immobilizzato poco dopo.

(Unioneonline)

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