Si è tenuta a Cagliari la cerimonia ufficiale di consegna del premio "Fregula d'Oro", conferito da Giorgio Ariu a Leonildo, titolare di uno storico ristorante cagliaritano, come riconoscimento «per la sua costante passione nel valorizzare i sapori autentici della Sardegna».

L’evento ha goduto del patrocinio dell’Associazione Sarda degli Enti Locali (ASEL), rappresentata nell'occasione dal presidente Rodolfo Cancedda e dai vicepresidenti Stefano Soro e Alessandro Scano. Nel corso della cerimonia, il presidente Cancedda ha consegnato a Leonildo anche degli omaggi istituzionali a testimonianza della stima dell'associazione per la sua attività e del supporto al premio.

A rendere il momento ancora più significativo è stata la sorpresa del Vicepresidente Alessandro Scano che, di rientro dagli Stati Uniti dove ha portato a termine la Maratona di New York nel tempo di 4 ore e 03 minuti, ha donato a Leonildo la maglia ufficiale della gara, personalizzata con la dedica e i colori della propria società sportiva, i GS Runners.

«Un gesto - si legge in un comunicato-che ha unito in un abbraccio simbolico lo sport, le istituzioni e l'eccellenza culinaria isolana. Il dono della maglia da parte dell'atleta originario di Decimoputzu-è stato detto- trova infatti profonde similitudini tra l'impresa podistica e la maestria gastronomica premiata: due percorsi guidati dalla medesima filosofia di vita e dal profondo legame con la propria terra. La preparazione della vera fregula sarda-è stato detto- è un rito fatto di pazienza, gesti precisi, ritmo e rispetto per i tempi di lavorazione: una vera e propria maratona del gusto dove non si possono bruciare le tappe e dove la fretta rovina il risultato».

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