Pauroso incidente a Cagliari, la notte scorsa, lungo l’Asse Mediano, in direzione Poetto.

Dopo l’1.30 un uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo, impattando sul guardrail e ribaltandosi sulla carreggiata, venendo successivamente tamponato da un’altra autovettura in transito.

Sul posto dopo l’allarme è intervenuta una squadra di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco, assieme al personale del 118.

Il conducente del veicolo ribaltato è stato soccorso e trasferito all’ospedale Brotzu in codice rosso. Dai primi accertamenti non risulterebbe in pericolo di vita.

Gli uomini del 115 hanno provveduto poi alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Gli accertamenti e i rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.

(Unioneonline)

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