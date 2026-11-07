Cagliari, auto si ribalta sull’Asse Mediano: un ferito in codice rossoIl conducente ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere contro il guardrail e si è rovesciato. Poi i soccorsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Pauroso incidente a Cagliari, la notte scorsa, lungo l’Asse Mediano, in direzione Poetto.
Dopo l’1.30 un uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo, impattando sul guardrail e ribaltandosi sulla carreggiata, venendo successivamente tamponato da un’altra autovettura in transito.
Sul posto dopo l’allarme è intervenuta una squadra di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco, assieme al personale del 118.
Il conducente del veicolo ribaltato è stato soccorso e trasferito all’ospedale Brotzu in codice rosso. Dai primi accertamenti non risulterebbe in pericolo di vita.
Gli uomini del 115 hanno provveduto poi alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.
Gli accertamenti e i rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.
(Unioneonline)