FdI: «Folle smantellare l’Osservazione Breve Intensiva del Brotzu, una scelta irresponsabile»«Posti letto dimezzati, da 12 a 6», per far spazio alla terapia intensiva pediatrica, attacca il consigliere Fausto Piga
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Osservazione breve intensiva del Brotzu «smantellata», con un dimezzamento dei posti letto che passano dai 12 ai 6 per la realizzazione della terapia intensiva pediatrica.
Il caso finisce in consiglio regionale, con la denuncia del consigliere FdI Fausto Piga: «Solo a febbraio l'Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso del Brotzu veniva celebrata come un tassello strategico per l'emergenza-urgenza, fondamentale per ridurre i tempi di attesa e sbloccare i ricoveri. Oggi, a pochi mesi di distanza e nonostante l'impiego di risorse del PNRR, si sceglie di smantellare il progetto originario».
«Nessuno mette in discussione il valore della Terapia Intensiva Pediatrica, ma la modalità scelta è sbagliata. Si stanno facendo dieci passi indietro dimezzando i posti letto dell'OBI, che passano dai 12 originari ad appena 6: una decisione folle», evidenzia Piga, che chiede alla presidente e assessora ad interim Alessandra Todde di valutare delle alternative. Come «destinare alla Terapia Intensiva Pediatrica spazi già pronti ed idonei per 4 posti letto, una capienza del tutto proporzionata alle reali esigenze del bacino regionale e di facile accreditamento. Si è preferito invece strafare, sottraendo risorse vitali al Pronto Soccorso».
Una scelta «irresponsabile», attacca il consigliere, che chiede di «fermare lo smantellamento dell’OBI del pronto soccorso».
(Unioneonline)