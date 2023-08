Piste ciclabili a Cagliari: il Comune non lascia, punta a triplicare e mette a posto quelle troppo vecchie. Ammonta a 573.958,66 euro (più altri 46 mila per oneri di sicurezza) l’appalto appena aggiudicato alla società Geometra Giuseppe Angius Costruzioni Srl per per la “riqualificazione e messa in sicurezza delle piste esistenti e dei percorsi ciclopedonali esistenti nel territorio cittadino”.

La determinazione della dirigente Illena Sacconi è l’atto che conclude un procedimento burocratico iniziato a marzo, quando le opere erano state approvate dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Truzzu.

Le zone interessate dall’imminente intervento sono Is Mirrionis–San Michele (percorsi riservati realizzati tra il 2012 e il 2017), Sant’Alenixedda-Fonsarda (risalenti al 2016) e San Benedetto, dove in via Paoli lo spazio per le bici era nato addirittura nel 2012.

«I percorsi menzionati», si legge nei documenti, «sono quelli che, tra gli altri di meno recente realizzazione, presentano maggiori segni di ammaloramento e la necessità di interventi che ne migliorino o ristabiliscano le condizioni di sicurezza, anche in relazione all’evoluzione dell’ambiente circostante e delle nuove esigenze in termini di sostenibilità e sicurezza degli utenti deboli».

Secondo le stime dell’amministrazione «ai 21,6 chilometri di percorsi ciclopedonali esistenti a Cagliari, si aggiungeranno, nel corso dei prossimi anni, circa 50,6 chilometri per arrivare a complessivi 72,2, con un grosso incremento della rete ciclabile e l'istituzione di zone 30 di progetto in grado di favorire la coesistenza tra ciclisti ed automobilisti». Nell’attesa, si ristrutturano quelle vecchie e ormai fatiscenti.

