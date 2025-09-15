C’è chi è sorpreso, chi invece non fa ormai più caso a una scena che da anni cattura l’attenzione dei cagliaritani. Anche stamattina davanti al supermercato Eurospin di Pirri, il solito gregge di pecore ha fatto la sua comparsa tra le auto parcheggiate e l’ingresso del punto vendita.

I clienti, inizialmente increduli, hanno assistito alla scena tra sorrisi e cellulari puntati per immortalare l’insolito evento. Ma c’è anche chi continua a essere infastidito da questa transumanza cittadina poco igienica e salutare che vede gli animali passeggiare tranquilli tra i carrelli della spesa.

Gli stessi nei giorni scorsi sono stati visti poco distante, brucare tra gli alberi dell'ospedale Brotzu in via Peretti. Insomma una scena che si ripete quotidianamente in città e nell’hinterland.

