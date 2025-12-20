È finito in carcere un 40enne pregiudicato cagliaritano ritenuto responsabile dell’aggressione, avvenuta il 6 dicembre scorso, a colpi di mannaia, in prossimità di un circolo privato (e abusivo) di San Michele. Gravissime le lesioni riportate dalla vittima, sottoposta al Brotzu ad un delicato intervento chirurgico: frattura del braccio sinistro, lesioni ai tendini, fratture del setto nasale e della mascella.

Il 40enne per recarsi sul luogo dell’aggressione ha anche violato la misura degli arresti domiciliari, cui era stato precedentemente sottoposto per vari reati fra cui spaccio in un altro circolo di Mulinu Becciu e rapina aggravata.

Ad incastrare l’uomo le immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte.

La «pericolosità sociale del soggetto» e la «reiterazione delle condotte violente« hanno spinto l’Autorità Giudiziaria a disporre nei giorni scorsi l’aggravamento della misura cautelare con l’indagato portato in carcere a Uta.

Nella giornata di ieri, inoltre, il Questore ha disposto e notificato al gestore la chiusura del locale di San Michele in quanto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata