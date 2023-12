Sono stati fermati dalla Volante mentre passeggiavano per le vie di Pirri, e quando i poliziotti hanno chiesto le loro generalità hanno assunto un atteggiamento violento e intimidatorio. All’arrivo dei rinforzi si sono scagliati contro gli agenti, colpendo al volto uno di loro.

Un’aggressione che rischia di costare cara a due ragazzi tra i 25 e i 23 anni, che ora dovranno rispondere del reato di resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale.

Da subito hanno rifiutato di fornire i documenti, anche se non è ben chiaro il motivo, convincendo i poliziotti a far intervenire altri equipaggi. Dopo il pugno, è scattata una breve colluttazione, al termine del quale i giovani son stati messi in sicurezza. L’arresto, senza misure cautelari, è stato convalidato dal Gip.

