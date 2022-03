Piazza delle Aquile a Pirri è finita nel mirino di un atto vandalico, probabilmente portato a termine nella notte. Diversi arredi urbani e i vetri sono stati danneggiati.

"È una vergogna assistere alle conseguenze di questi assurdi e vigliacchi atti vandalici", commenta Marcello Polastri, consigliere comunale e presidente della Commissione Patrimonio, il quale auspica "l'individuazione di chi danneggia il nostro patrimonio e con esso comporta spese considerevoli per le case pubbliche. Per fortuna stanno giungendo molti messaggi social su chi potrebbe aver fatto uno scempio del genere. In questa bella piazza costata un milione di euro e che, oramai, non potrà che andare incontro a migliorie, rispetto a quanto di vandalico ha purtroppo subito".

Già domani, anticipa, verrà effettuato un sopralluogo per la stima dei danni.

Polastri ha depositato un atto per poter intervenire e per risolvere la situazione: “Che questa zona sia meta di sbandati mi è stato infatti segnalato da numerosi nostri concittadini".

