I Ris sono arrivati alle 12.50, da via Falzerago, all’ingresso del canyon di Tuvixeddu per il sopralluogo disposto dalla Procura di Cagliari nell’inchiesta sull’omicidio di Manuela Murgia.

I carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche devono svolgere una serie di accertamenti e verifiche (con prelievi di campioni) sul terreno e sulla vegetazione presente nel canyon da confrontare con alcuni reperti al centro della perizia richiesta dal giudice, da consegnare entro il 30 novembre.

Un ulteriore passaggio nell’inchiesta per omicidio aperta alcuni mesi fa dal pm Guido Pani, dopo una lunga battaglia portata avanti dai familiari della ragazza che non hanno mai creduto alla tesi del suicidio. Unico indagato, l’ex fidanzato Enrico Astero, oggi 54enne.

Inchiesta riaperta dopo la consulenza del medico legale Roberto Demontis, in cui si parla di omicidio: la ragazza, dopo aver subito un rapporto sessuale energico, sarebbe stata investita e uccisa. Successivamente il suo corpo trasportato – e trascinato – nel canyon di Tuvixeddu.

