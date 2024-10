L’associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (ADÌ) in occasione della giornata nazionale “Obesity Day” organizza un seminario sulle correlazioni tra la comparsa di neoplasie e condizioni di grave sovrappeso. “Cancro: tutto il peso dell’obesità” è il titolo del convegno che si terrà giovedì 10 ottobre alle 15 presso la sala Atza dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

La tavola rotonda si concentrerà su come ridurre il rischio tumorale nutrendosi meno, meglio e muovendosi di più. «Come affrontare il problema in termini medici, nutrizionali, sociali - chiariscono gli organizzatori - per una città più vivibile e attenta a favorire il movimento in sicurezza».

Ci saranno le testimonianze di chi vive il problema e l'ha vissuto e affrontato in passato, ma anche relazioni di esperti dell’ADl, l’associazione coordinata da Stefano Pintus.

