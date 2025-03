Prosegue in maniera positiva l'iter burocratico per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari, l'impianto che dovrebbe sorgere al posto delle rovine del Sant'Elia (abbandonato dal 2017). Oggi, in occasione delle audizioni sulla finanziaria, l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu ha comunicato la disponibilità in legge di 50 milioni di euro per l'opera: 3 milioni nel 2025, 10 nel 2026, 15 nel 2027 e 22 nel 2028, nel rispetto dell’accordo di programma.

«Non è certo l’unica nota positiva di questa manovra finanziaria», il commento di Roberto Li Gioi, presidente della commissione IV, «ma lo stanziamento della Regione per la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari rappresenta un grande passo avanti nell’interesse del Comune di Cagliari e di un club che ha migliaia di tifosi in tutta Italia». Sabato scorso, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini aveva auspicato la chiusura della parte burocratica entro l’anno in corso.

L’assessore ha indicato anche altre voci di bilancio, oltre a quelle per il nuovo stadio del Cagliari: interventi per la manutenzione di viadotti e ponti (88 milioni di euro nel triennio), 3 per le piste ciclabili e 26 per la viabilità interna degli enti locali, 5 per opere di mitigazione del rischio idrogeologico nei Comuni, 13 per la sistemazione dei municipi e 9 per l’ampliamento di cimiteri. Stanziati anche 5 milioni di euro per completare la progettazione della Trasversale sarda e finanziare i primi espropri; per sistemare alcuni porti turistici sardi e per la manutenzione dei piccoli invasi che i Comuni non riescono a gestire per mancanza di fondi. Al Comune di Cagliari, invece, 3 milioni per completare 40 alloggi da affittare a canone moderato.

Sul fronte dei trasporti aerei, l'assessora Barbara Manca ha confermato «23 milioni di euro sotto forma di aiuti sociali, in modo da abbattere il prezzo dei biglietti per i residenti e 6 milioni nel 2025 per le nuove rotte».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata