Cagliari, catturati tre cani del branco segnalato in via NewtonGli esemplari, di piccola taglia ma aggressivi, sono stati individuati grazie alla segnalazione di un cittadino
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Erano in sette, tutti di piccola taglia ma aggressivi in gruppo. Dopo giorni di segnalazioni, l’appello della Polizia locale a contattare la centrale operativa in caso di avvistamenti ha dato i suoi frutti.
Questa mattina, intorno alle 8, un cittadino ha segnalato nuovamente la presenza del branco in via Newton. Una pattuglia della sezione Vigilanza Ambientale della Polizia Locale di Cagliari è intervenuta rapidamente, raccogliendo la testimonianza del segnalante e riuscendo a individuare gli animali.
I sette cani, nonostante la piccola taglia, erano aggressivi una volta in branco. Sul posto è stato chiamato il canile, che dopo alcune operazioni di contenimento è riuscito a catturare tre esemplari. Tutti e tre sono risultati privi del microchip obbligatorio. L’intervento (seppur incompleto) si è concluso intorno alle 11.30.
Nei prossimi giorni saranno predisposti nuovi servizi congiunti con il canile per catturare gli altri cani e, se possibile, risalire ai proprietari.
(Unioneonline/v.f.)