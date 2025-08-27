Erano in sette, tutti di piccola taglia ma aggressivi in gruppo. Dopo giorni di segnalazioni, l’appello della Polizia locale a contattare la centrale operativa in caso di avvistamenti ha dato i suoi frutti.

Questa mattina, intorno alle 8, un cittadino ha segnalato nuovamente la presenza del branco in via Newton. Una pattuglia della sezione Vigilanza Ambientale della Polizia Locale di Cagliari è intervenuta rapidamente, raccogliendo la testimonianza del segnalante e riuscendo a individuare gli animali.

I sette cani, nonostante la piccola taglia, erano aggressivi una volta in branco. Sul posto è stato chiamato il canile, che dopo alcune operazioni di contenimento è riuscito a catturare tre esemplari. Tutti e tre sono risultati privi del microchip obbligatorio. L’intervento (seppur incompleto) si è concluso intorno alle 11.30.

Nei prossimi giorni saranno predisposti nuovi servizi congiunti con il canile per catturare gli altri cani e, se possibile, risalire ai proprietari.

