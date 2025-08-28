I frequentatori del parco di Monteclaro a Cagliari negli ultimi giorni hanno segnalato la presenza di ratti, motivo per cui stamattina la Città Metropolitana ha disposto un intervento urgente. Le operazioni sono cominciate alle 7.30, quando i tecnici del Centro Antinsetti si sono presentati sul posto per avviare la derattizzazione.

L'intervento di derattizzazione al parco di Monteclaro
L'intervento mira a risolvere il problema igienico-sanitario segnalato dai frequentatori del parco, in particolare famiglie, sportivi e bambini. Martino Sarritzu, delegato all'ambiente della Città Metropolitana di Cagliari, ha confermato l'azione tempestiva per garantire la sicurezza e la salubrità dell'area verde. La derattizzazione si concentrerà in particolare sulle zone più critiche, come quelle vicine ai cespugli e lungo i sentieri, per contenere la proliferazione dei roditori.

Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare attenzione durante le operazioni e di collaborare per mantenere pulito il parco, evitando di lasciare rifiuti o cibo che possano attirare i ratti.

