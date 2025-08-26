Un evento raro e carico di emozione al Policlinico Duilio Casula di Monserrato, dove sono venuti alla luce tre gemellini: Mattia, Aurora e Sofia.

La mamma, Alessia Ferrau, 38 anni, è stata sottoposta a un parto cesareo seguito da un’équipe multidisciplinare che ha garantito la nascita in sicurezza.

I piccoli, frutto di una gravidanza naturale, stanno bene e si trovano ora nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico, dove resteranno per alcuni giorni prima di poter tornare a casa insieme alla mamma, al papà Fabio Brau, 40 anni, e alla sorellina maggiore.

La gravidanza è stata monitorata dalle specialiste di Emergenze Ostetriche e Ginecologiche dell’Aou di Cagliari, la ginecologa Alessandra Meloni e la dottoressa Alessia Atzei, sotto la direzione del dottor Bruno Piras. Proprio la dottoressa Meloni ha guidato l’intervento, affiancata da un’équipe composta da ostetrici, anestesisti e neonatologi, con il supporto del Centro Trasfusionale dell’ARNAS Brotzu per la gestione del rischio emorragico.

«È stato un vero lavoro di squadra che ha permesso di garantire la salute della mamma e dei tre neonati», ha sottolineato il dottor Piras, direttore di Emergenze Ostetriche e Ginecologiche del Policlinico. «L’Aou di Cagliari si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la salute materno-infantile».

Tra la gioia dei familiari e la soddisfazione degli operatori sanitari, il parto trigemino è stato accolto come un evento straordinario, simbolo – ha ricordato lo stesso Piras – «di vita, speranza e meraviglia».

