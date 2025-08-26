Incidente stradale questa sera a Cagliari in via della Pineta.

Un ragazzo di 25 anni di Sant’Elia è rimasto ferito nello scontro tra la sua moto e un’auto guidata da un turista.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe avvenuto mentre l’auto stava svoltando.

Il giovane è stato trasportato al Brotzu, dove è ricoverato con politrauma.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Inevitabili i disagi per il traffico, con lunghe code di auto e autobus.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata