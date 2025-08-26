Cagliari, schianto in via della Pineta: motociclista al Brotzu, traffico in tiltLo scontro contro un’auto impegnata in una svolta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale questa sera a Cagliari in via della Pineta.
Un ragazzo di 25 anni di Sant’Elia è rimasto ferito nello scontro tra la sua moto e un’auto guidata da un turista.
Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe avvenuto mentre l’auto stava svoltando.
Il giovane è stato trasportato al Brotzu, dove è ricoverato con politrauma.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.
Inevitabili i disagi per il traffico, con lunghe code di auto e autobus.
(Unioneonline/v.f.)