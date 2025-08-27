Lo spazio esterno dell’ex asilo di via Premuda, nel quartiere di San Michele, sarà completamente riqualificato. La Giunta comunale, nella seduta di martedì 26 agosto, ha approvato la delibera numero 232 che stanzia 300mila euro, provenienti da fondi regionali e comunali, per la bonifica dell’area, la ripulitura dei cortili e la creazione di nuove zone verdi.

Il progetto prevede anche la realizzazione di ingressi pedonali aggiuntivi e un nuovo impianto di illuminazione esterna, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità alla struttura.

«Lo stabile ospiterà l’ufficio per le politiche familiari e diventerà la nuova casa di un centro per la famiglia, a disposizione di tutte e tutti – ha spiegato l’assessora alla Salute e al benessere, Anna Puddu –. Un passo ulteriore per non lasciare indietro nessuno. Anche grazie a questa delibera, le politiche sociali continuano a essere al centro dell’agenda amministrativa».

Nel corso della stessa seduta, la Giunta ha approvato anche la presa d’atto del protocollo d’intesa con la conferenza locale di giustizia riparativa del distretto della Corte d’appello di Cagliari, per l’istituzione di un centro cittadino dedicato a questo modello innovativo.

«A breve il primo avamposto sarà operativo a Cagliari – ha annunciato l’assessora Puddu –. Si tratta di un servizio che restituisce centralità alla vittima e alla riparazione delle conseguenze dannose del reato, attraverso la mediazione penale. Un modello vicino alle comunità territoriali, che avrà presto una sede in città».

