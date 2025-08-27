Raid vandalico nel cimitero di San Michele a Cagliari, ignoti hanno dato fuoco a una piccola statua di San Pio.

Ad accorgersi di quanto avvenuto il personale del Servizio Cimiteriale comunale. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cagliari.

Il rogo, è emerso da un primo sopralluogo, è stato appiccato dopo aver cosparso la statua con una sostanza oleosa, provocando danni, per fortuna, lievi, che hanno interessato sia il manufatto sia il relativo supporto.

Gli accertamenti, svolti dai Carabinieri che hanno già informato l’Autorità Giudiziaria, proseguono per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Secondo una prima valutazione, il gesto sembrerebbe riconducibile a un episodio vandalico sporadico e isolato.

(Unioneonline)

