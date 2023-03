Tanti lavori in corso a Cagliari e, inevitabilmente, molte modifiche alla circolazione. L’ultima, in ordine cronologico, riguarda viale Buoncammino e i lavori che lo stanno interessando. Da domani chiude via Giussani, la “parte bassa” del viale, che confina con via Sant’Ignazio.

La posa in sicurezza della condotta idrica obbligherà allo stop alla circolazione per un mese, con la riapertura che avverrà il prossimo 14 aprile.

I veicoli in arrivo da viale Buoncammino, verso piazza d’Armi, saranno costretti a procedere dritti. Viceversa, le auto in senso opposto troveranno la salita sbarrata, e dovranno procedere verso viale Merello, viale San Vincenzo o via Is Mirrionis.

(Unioneonline/L.Ne.)

