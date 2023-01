È di quattro feriti il bilancio della notte di risse e pestaggi appena trascorsa a Cagliari. Due quarantatreenni di Capoterra sono stati picchiati da otto aggressori in via Caprera. Un venticinquenne e un ventunenne, invece, se la sono vista brutta in via Newton.

La prima lite poco dopo le 5, in pieno centro. Stando alle testimonianze delle due vittime, tutto sarebbe partito dalla richiesta di una sigaretta, all’esterno di un locale. Non è ancora chiaro come la discussione sia degenerata, ma i due sarebbero stati circondati e bersagliati con calci e pugni. Uno sarebbe stato colpito anche con una pietrata al volto.

Dopo la fuga, sono stati raggiunti da un’ambulanza del 118 davanti al San Giovanni di Dio: il referto parla di traumi facciali, un trauma cranico e una frattura scomposta al braccio. Dopo il trasferimento al pronto soccorso del Santissima Trinità è partita la segnalazione alle forze dell’ordine: sull’episodio indagano i carabinieri.

Soccorritori al lavoro anche in via Newton: qui i due giovani sostengono di essere stati picchiati dal branco dopo essere intervenuti per aiutare un amico che era stato aggredito in precedenza. Uno è stato curato sul posto, l’altro trasferito al Policlinico con una prognosi di trenta giorni di cure per vari traumi e lesioni. A portare avanti gli accertamenti sul caso è la polizia.

